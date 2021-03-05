Реконструкция челябинского аэропорта обернулась уголовным делом о мошенничестве

Это не первое дело о мошенничестве на этой неделе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Реконструкция челябинского аэропорта обернулось уголовным делом о мошенничестве со стороны ООО «РТС-Сервис». Материалы уже поступили в уральскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

— Сотрудниками транспортной полиции выявлен факт хищения денежных средств при реализации ООО «РТС-Сервис» государственного контракта по реконструкции аэропорта Челябинск, — рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. — Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), расследовано. В настоящее время оно поступило в транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сумму хищения в ведомстве не уточнили.

Напомним, 4 марта, Центральный районный суд избрал меру пресечения гендиректору челябинского аэропорта Андрею Осипову по делу о мошенничестве со страховкой служебного автомобиля. До 1 мая он проведет под домашним арестом. Также ему нельзя пользоваться интернетом и соцсетями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru