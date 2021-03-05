На озере в Челябинской области задержали браконьеров с уловом на 260 тысяч рублей

Мужчины использовали для рыбалки сети, что делать запрещено.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области рыбаки-браконьеры сетями выловили из озера Увильды рыбу на 260 тысяч рублей. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов по статье 256 УК РФ. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.
Факт браконьерства выявили специалисты совместно с полицейскими Аргаяшского района 3 марта. Двое мужчин рыбачили, установив на озере Увильды 12 сетей. На месте происшествия обнаружили две щуки, 60 сигов и 30 рипусов. Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил 260 тысяч рублей.
— Ловля рыбы сетями запрещена законом, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Нарушителям грозит уголовная ответственность с назначение штрафа и конфискацией оружия преступления.
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