ВТБ и ПФР ускорят перечисление материнского капитала на ипотеку

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ВТБ первым на рынке в полном объеме запустил систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с Пенсионным фондом РФ при распоряжении средствами материнского капитала. Это позволит увеличить скорость перечисления маткапитала для улучшения жилищных условий без обращения в ПФР или МФЦ.

Ранее перечисление материнского капитала занимало до 30 дней. Обмен электронными документами позволяет упростить процедуру передачи документов в ПФР и ускорить их рассмотрение. С марта СМЭВ запущена в полном объеме, и сроки поступления средств маткапитала уже летом могут сократиться до 15 дней с момента обращения в банк за ипотечным кредитом.

- Сегодня материнский капитал – одна из самых значимых мер поддержки семей с детьми со стороны государства. С рождением ребенка родители заинтересованы в улучшении жилищных условий и используют эти средства вместе со своими накоплениями в качестве первого взноса по ипотеке. Благодаря взаимодействию с ПФР мы первыми на рынке сделали шаг к тому, чтобы ускорить получение этой выплаты, и в ближайшее время планируем перевести весь процесс получения материнского капитала в ВТБ Онлайн. Для нас это стратегическая задача, которая упростит процесс оформления кредита и, в конечном итоге, будут способствовать реализации национального проекта по обеспечению россиян качественным доступным жильем, - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.

В апреле 2020 года ВТБ одним из первых на рынке начал принимать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала во всех офисах сети. Банк также первым стал не только получать от ПФР подтверждения о праве владельцев сертификатов на использование средств, но и реализовывать передачу заявлений через СМЭВ. Благодаря переводу части документооборота в электронный вид удалось упростить для граждан процесс подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств, а также сократить срок их перечисления. При этом для клиентов ВТБ уже в процессе оформления ипотеки ПФР устанавливает право на распоряжение средствами материнского капитала и возникает возможность обратиться через банк в ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)