В подземном переходе в центре Челябинска обвалилась мраморная облицовка

Плитка откололась и упала вниз. Фото: Денис Ни / Facebook.com

В пешеходном переходе на площади Революции в Челябинске обрушилась мраморная облицовка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В мэрии информацию о случившемся подтвердили, на место выехала бригада рабочих.

— Это спуск в подземный переход под проспекте Ленина со стороны ТЮЗа , — сообщил предприниматель Денис Ни. — Надеюсь, все живы. Но облицовка еще может отпадать. Голову пробьет мгновенно. Дети ходят. 1:0 в пользу лоббистов надземных переходов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Фото: Денис Ни / Facebook.com

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, на место падения плитки в пешеходном переходе на площади Революции выехала бригада рабочих. Все меры безопасности для пешеходов будут соблюдены.

в конце января в этом подземном переходе прогремел взрыв. Как оказалось, там велись работы, и в один момент взорвался газовый баллон. На место незамедлительно выехали спецслужбы. Что происходило в эпицентре событий, мы рассказывали в материале.

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