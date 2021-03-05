СК установил личность мужчины, открывшего стрельбу по детям в Челябинской области

Сейчас следователи ведут поиск мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Челябинской области установил личность мужчины, который открыл в Магнитогорске стрельбу из пневматического пистолета по двум подросткам 16 и 17 лет. Сейчас правоохранительными органами ведется поиск мужчины для дальнейших разбирательств.

— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по материалам проверки, поступившим из органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел вечером, 17 февраля, в трамвае на остановке Советской Армии. Пьяному мужчине не понравилось, что один из подростков слушает музыку в наушниках. Он достал пневматический пистолет и начал угрожать ему и его другу. Ребята выбежали на улицу, и тогда мужчина открыл стрельбу. По словам очевидцев, одному из них он попал в бедро, а другому в висок. Закончилось все тем, что стрелок скрылся, а один из проезжавших мимо водителей увез мальчишек в травмпункт.

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