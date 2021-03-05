Челябинец пойдет под суд за смерть мужчины в пьяном ДТП

Родственники погибшего потребовали возместить ущерб на общую сумму в 3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в пьяном ДТП, которое повлекло за собой смерть человека.

Авария произошла ночью, 9 мая 2020 года, на пересечении улиц Гагарина и Гончаренко в Челябинске. По данным следствия, обвиняемый, будучи пьяным и не имея водительских прав, сбил на автомобиле BMW 316 51-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако помощь пострадавшему водитель оказывать не стал и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас родственники погибшего требуют возместить ущерб на сумму в 3 млн рублей. Также во время следствия был наложен арест на автомобиль «ЗИЛ» и 8 банковских счетов обвиняемого.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Челябинска.

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