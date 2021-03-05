Иван Федотов пожелал соперникам поскорее уйти в отпуск Фото: Рустем АХУНОВ

В пятницу, 5 марта, черно-белые уступили в Уфе со счетом 2:3. Счет в серии плей-офф Кубка Гагарина сравнялся 1:1. Рассказываем, что произошло после матча Салават Юлаев-Трактор Челябинск.

— Будет вдвойне приятнее, если «Салават Юлаев» пораньше отправится в отпуск, — отметил на пресс-конференции вратарь Иван Федотов.

Наставник «черно-белых» Анвар Галиятулин поблагодарил команду за самоотдачу, болельщиков — за поддержку.

— Первый период играли в свой хоккей, во втором, где-то, отдали инициативу, стали отбрасываться. Игра переместилась к нам в зону. Нам не хватило хладнокровия. Во втором перерыве договорились, как будем играть. В третьем периоде сыграли неплохо, смогли создать момент, сравнять счёт. Но, в овертайме пропустили контратаку, — отметил Анвар Галиятулин.

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