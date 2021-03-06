Праздник баскетбола: в Челябинске сыграют одни из лучших клубов России

Турнир в Челябинске с участие "Челбаскета" стартует 10 марта. Фото БК "Челбаскет".

Такого масштабного баскетбольного действа в нашем городе не было уже давно - с тех пор, как челябинские клубы "выпали" из элитных турниров. Последний раз в стане сильнейших наши спортсмены играли три года назад. Сейчас Челябинск не только в этом сезоне вернулся и играет в элитном дивизионе с клубом "Челбаскет", но и становится местом проведения отборочного раунда чемпионата России (команды, занявшие места по итогам регулярного чемпионата с шестого по 11). А это значит, что в столице Южного Урала шесть баскетбольных дружин, включая "Челбаскет" на протяжении пяти дней будут бороться за путевки в плей-офф Суперлиги-2. Три лучших клуба из этой шестерки получат право играть в следующей стадии турнира.

На площадке спортивного комплекса ДПиШ на Алом Поле будут сражаться клубы из Ставрополя, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Тобольска и Челябинска. За пять игровых дней проведут 15 матчей.

То, что матчи отборочного этапа пройдут в Челябинске, по словам специалистов, это дань уважения баскетбольным традициям столицы Южного Урала.

“Победная стая” (так еще называют "Челбаскет") по итогам первого этапа занимает седьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги-2, и команда, как отмечают тренеры и руководители клуба, решительно настроена бороться за выход в плей-офф. И в этом ей помогут родные стены и поддержка болельщиков.

В пресс-службе "Челбаскета" сообщили, что впервые в этом сезоне у челябинских любителей баскетбола будет возможность на трибунах поддержать любимую команду и посмотреть матчи других участников чемпионата. Покупка билетов доступна на chel.kassy.ru, в городских зрелищных кассах. Для тех, кто не успеет купить билет заранее, такая возможность будет организована при входе на мероприятие. Билет действителен на один день проведения соревнований (три матча). 50 процентов от общего сбора с продаж билетов будут направлены на развитие детского баскетбола.

Расписание матчей второго раунда чемпионата России в Суперлиге-2 (матчи пройдут на площадке СК ДПиШ на Алом Поле)

10 марта (среда)

·15.30 МицуБАСКЕТ (Липецк) – Динамо (Ставрополь)

·18.00 Русичи (Курск) – Челбаскет (Челябинск)

·20.30 БАРС - РГЭУ (Ростов – на - Дону) – Нефтехимик (Тобольск)

11 марта (четверг)

·15.30 Динамо (Ставрополь) – Русичи (Курск)

·18.00 Челбаскет (Челябинск) – БАРС - РГЭУ (Ростов – на - Дону)

·20.30 Нефтехимик (Тобольск) – МицуБАСКЕТ (Липецк)

12 марта (пятница)

·15.30 Нефтехимик (Тобольск) – Динамо (Ставрополь)

·18.00 МицуБАСКЕТ (Липецк) – Челбаскет (Челябинск)

·20.30 БАРС - РГЭУ (Ростов – на - Дону) – Русичи (Курск)

13 марта (суббота) - выходной

14 марта (воскресенье)

·15.30 Челбаскет (Челябинск) – Нефтехимик (Тобольск)

·18.00 Динамо (Ставрополь) – БАРС - РГЭУ (Ростов – на - Дону)

·20.30 Русичи (Курск) – МицуБАСКЕТ (Липецк)

15 марта (понедельник)

·15.30 Нефтехимик (Тобольск) – Русичи (Курск)

·18.00 Челбаскет (Челябинск) – Динамо (Ставрополь)

·20.30 МицуБАСКЕТ (Липецк) – БАРС - РГЭУ (Ростов – на - Дону)

Болеем за наших, болеем за “Челбаскет”!

Болельщиков приглашают поддержать команды.

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