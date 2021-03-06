Девятилетняя модель из Челябинска побывала на дне рождения Вячеслава Зайцева и встретилась с Пугачевой

Челябинская модель Александра Привалова побывала на дне рождения у известного кутюрье. Фото: Instagram.com / princess.aleksandra1

Известному российскому модельеру Вячеслав Зайцеву 2 марта исполнилось 83 года. Свое день рождения он справлял в московском ресторане «Яръ», находящийся в роскошном отеле «Советский». На празднование пригласили более 200 человек, среди которых была девятилетняя модель из Челябинска Александра Привалова. Ей удалось не только поговорить с известным кутерье, но и встретиться с другими звездами шоу-бизнеса — Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Об этом рассказала мама девочки Елена Привалова.

— В числе самых важных гостей была Алла Пугачева. Она, поздравляя Вячеслава Михайловича, подметила, что благодарна ему за то, что он придумал ей первый ее балахон для выступления в самом начале ее карьеры. Что, если бы не он, то неизвестно еще каким образом ее жизнь сложилась, — написала Елена на своей личной странице во «Вконтакте».

Алла Пугачева пришла на правзднование вместе со своим мужем. Фото: vk.com / Елена Привалова

Последние несколько лет Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Он практически не покидает стены своего роскошного особняка и на публике появляется редко. Кстати, журналисты «Комсомольской правды» в подробностях рассказали, как Зайцев справил недавний своей день рождения. Они отметили, что тяжело больного модельера держали под руки.

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