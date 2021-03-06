Житель Челябинской области убил молодого парня за громкую музыку из машины

В отношении жителя Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел 4 марта в поселке Панино Воронежской области. Несколько молодых парней слушали музыку на машине возле жилого дома. Однако не всем эта компания пришлась по душе.

— Из близлежащего дома вышел 38-летний мужчина, высказал свое недовольство происходящим и нанес 22-летнему молодому человеку удар металлическим предметом по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Челябинской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится под стражей.

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