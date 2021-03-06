За сутки в Челябинской области умерли 10 человек с COVID-19

За сутки на Южном Урале коронавирус подтвердился у 156 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса, среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 53 169. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 6 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 174 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 45 785 человек. Под присмотром врачей остаются 5 229 зараженных.

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