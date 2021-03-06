Из-за коммунальной аварии в Челябинске остались без воды десятки домов

Отключение произошло из-за повреждения на водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро выходного дня для большинства жителей Ленинского района Челябинска началось с неприятной для них ситуации: в квартирах полностью отключилась вода. И причиной этому, по словам местных жителей, послужила коммунальная авария.

— Отопление есть, а воды вообще нет. Это началось с утра. Я звонил в диспетчерскую. Мне там сказали, что произошла коммунальная авария, и ее сейчас устраняют, — сообщил читатель КП-Челябинск.

На сайте МУП ПОВВ, которое отвечает за водоснабжение в Ленинском районе, говорится, что отключение произошло из-за аварии на водоводе возле дома на улице Ереванская, 49. В результате этого воды нет в квартирах по улицам Дзержинского, Новороссийской, Машиностроителей, Кронштадтской, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумской, Ереванской, Безрукова и Коммунаров.

Напомним, похожий случай произошел 19 февраля в микрорайоне Чурилово. Тогда из-за коммунальной аварии без горячей воды и отопления оказались 83 дома, четыре детсада, школа, две больницы и 48 нежилых зданий. Этим инцидентом заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку.

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