В Нязепетровске сняли режим ЧС, действовавший после прорыва теплотрассы

Авария произошла в центре микрорайона. Фото: vk.com/Сергей Кравцов

В Нязепетровске Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации, который вводился из-за прорыва теплотрассы. На устранение неисправностей понадобилось порядка десяти дней. А до этого жителям города приходилось обходиться без воды и тепла.

— Постановление о снятии режима ЧС подписал глава Нязепетровского района Сергей Александрович Кравцов. В настоящее время теплоснабжение всех домов – 54 одноэтажных и 11 двухэтажных – восстановлено. Бригады продолжают работы по отогреву водопроводов, — сообщили в местной администрации.

Напомним, теплотрассу в Нязепетровске прорвало 24 февраля во время аномальных морозов. А уже 25 февраля на заседании оперштаба по ликвидации последствий, вызванных непогодой, местные власти доложили губернатору, что «аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены». Однако вскоре в Нязепетровск выехали аварийные бригады из разных городов области и первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

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