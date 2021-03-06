Обильный снегопад и метели: в Челябинской области снова ухудшится погода

У дорожников опять прибавится работы из-за непогоды Фото: Иван МАКЕЕВ

На Южном Урале снова ожидаются метели и снегопад. Как сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на челябинский гидрометцентр, погода может испортиться уже завтра, 7 марта.

— В южных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. Максимальное количество осадков и наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Брединском муниципальном районе, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце февраля на Южный Урал обрушились сильные морозы и метели. В результате этого сотни машин оказались занесены снегом. Автомобилисты бросали свои транспортные средства на трассах, потому что невозможно было проехать. А этим воспользовались мародеры, которые снимали детали с оставленных без присмотра машин.

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