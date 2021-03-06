В колониях Челябинской области началась вакцинация от коронавируса

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.
В колониях Челябинской области стартовала вакцинация от коронавируса. Привиться можно как сотрудникам исправительных учреждений, так и подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Первыми, кто массово прошли процедуру вакцинации, стали сотрудники Областной психиатрической больницы ГУФСИН. Их примеру последовал и личный состав следственного изолятора №2. Оба этих учреждения находятся в Магнитогорске. Прививать также начали и сотрудников Главного управления территориального органа ФСИН России в Челябинске. В общей сложности прививку получили уже порядка 200 человек.
Кроме того, вакцинацию начали проходить и те, кто находится под стражей. Так, прививки уже ставят в тюрьмах города Верхнеуральска.
— Вакцинация осужденных проводится в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), — рассказала главный санитарный врач ГУФСИН области Татьяна Воеводова.
Все желающие привиться заполнили информированное согласие и анкету, а также прошли обязательный первичный осмотр состояния здоровья и получили консультацию врача. Повторная вакцинация будет проводиться через 21 день.
Сейчас к вакцинации готовятся и в других учреждениях регионального ГУФСИН.
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