Водитель грузовика остался жив после столкновения с поездом в Челябинской области

Локомотив протащил грузовик на несколько метров. Фото: ЧП Златоуст/vk.com

Под Кусой поезд протаранил грузовик «Урал». Водитель остался жив, а вот самосвал, скорее всего, пойдет в металлолом.

— Водитель автомобиля «Урал» выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым составом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось, — прокомментировали в ЮУЖД.

На график движения поездов ЧП не повлияло, а вот автомобилистам, которые в это время ехали из Кусы в Злоказово и обратно, стояли на переезде несколько часов.

Железнодорожники напоминают, что не стоит пытаться проскочить через железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Поезд не сможет резко остановиться, а попытка сэкономить несколько минут может обернуться большой бедой.

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