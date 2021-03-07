В Ленинском районе Челябинска устранили коммунальную аварию

Двор, где произошел прорыв теперь напоминает поле боевых действий. Фото: Мэрские новости

Накануне утром десятки многоквартирных домов в Ленинском районе остались без воды на сутки.

— Аварийные работы на водоводе в Ленинском районе удалось завершить только сегодня, 7 марта, в 6.30. Систему поставили на заполнение, в ближайшее время вода вернется в жилые дома, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Также проведены работы по устранению последствий выхода воды на поверхность.

Пока на сайте МУП ПОВВ значится, что без воды остаются 11 домов. Так, например, читатель КП-Челябинск сообщил, что на улице Магнитогорской до сих пор нет воды. А во дворе на улице Ереванской продолжаются коммунальные раскопки. Обновлено.

До момента полного запуска системы организован подвоз питьевой воды. По данным на 10:53, бочка с водой стоит у дома 27 по улице Василевского.

Напомним, отключение произошло из-за аварии на водоводе возле дома на улице Ереванская, 49. В результате почти сутки не было воды на Дзержинского, Новороссийской, Машиностроителей, Кронштадтской, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумской, Ереванской, Безрукова и Коммунаров.

Этой зимой жители Ленинского района остаются без воды не первый раз. Так, в середине декабря газовики оставили без воды жителей многоэтажек на Сельмаше — во время ремонтных работ был поврежден водовод.

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