Жителям Ленинского района, где произошла коммунальная авария, дадут воду в полдень

Коммунальные работы продолжаются. Фото: Мэрские новости

В 12:00 давление в водоводе, на котором накануне произошла авария, будет поднято до рабочего. А это значит, вода вернется в жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— В Ленинском районе до момента полного запуска системы организован подвоз питьевой воды. В настоящий момент бочка с водой стоит у дома 27 по улице Василевского, — сообщили в мэрии.

Напомним, отключение произошло из-за аварии на водоводе возле дома на улице Ереванская, 49. В результате почти сутки не было воды на Дзержинского, Новороссийской, Машиностроителей, Кронштадтской, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумской, Ереванской, Безрукова и Коммунаров. Аварию удалось устранить только сегодня утром.

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