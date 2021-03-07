Количество выписанных превышает число новых зараженных Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 марта составило 53 322 (+153 новых). За прошедшие сутки выписан 171 человек, всего 45 956 человек победили ковид.

На лечении остаются 5202 человека. За прошедшие сутки скончались 9 человек. Непосредственно от COVID-19 — семь человек и еще двое от других причин.

Напомним, что сегодня и завтра челябинцы смогут сдать бесплатный анализ ПЦР в торговых центрах. Список адресов и время работы пунктов тестирования, — в нашем материале.

Полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Записаться можно через Госуслуги или свою поликлинику. Недавно в Челябинской области начали прививать заключенных.

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