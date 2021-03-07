Жители Металлургического района Челябинска остались без воды из-за серьезной аварии

Воду отключили еще вчера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пока в Ленинском районе устраняют последствия коммунальной аварии, в Металлургическом районе тоже нет воды. Вот что пишут жители в популярном районном паблике «Подслушано ЧМЗ»:

— Пол ЧМЗ отключено от воды, позвонил в администрацию сказали еще долго не будут серьезная авария!!!

— В аварийку звонила, они еще не докопали даже до той трубы! Поэтому еще долго воды не будет, — пишет еще одна жительница района.

— Он там что, детской лопаткой копают? Уже скоро сутки как нет воды.

— Румянцева всю ночь копали и до 5 утра тртртртртртртр, голова болит. Сейчас до сих пор копают.

— 60 лет октября, 30 — нет со вчерашнего вечера воды.

— Дегтярева, 43 бежит, но тонкой струйкой.

— Отличный подарок на 8 марта! Сколько можно уже копать это Румянцева, всю зиму копали, все лето копали, напластали заплаток, а потом люди мучаются.

На сайте МУП ПОВВ информации об отключении нет. В администрации Металлургического района журналисту КП-Челябинск сообщили, что произошло серьезное повреждение на трубе большого диаметра, через которую подается холодная вода. Соответственно, горячей тоже не будет.

— Прогнозов пока нет. Ведутся земляные работы, — сообщили в районной диспетчерской ЖКХ.

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