Туристический автобус, возвращавшийся с Таганая Челябинской области, попал в страшную аварию с фурами на М5

Фото: ГУ МВД по Республике Башкортостан

Автобус с туристами из Башкирии, возвращавшийся из челябинского нацпарка «Таганай», попал в страшную аварию на трассе М-5. Как сообщают наши коллеги КП-Уфа, ДТП произошло в Иглинском районе республики.

ДТП произошло около полуночи 6 марта. Сначала столкнулись два КамАЗа, после этого на один из грузовиков наехал попутный пассажирский автобус Yutong под управлением 47-летнего уфимца.

— В автобусе находились 38 пассажиров, из которых 11 — дети и подростки, — сообщает ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Оба водителя грузовиков — 33-летний житель Саратовской области и 56-летний житель Ставрополья — скончались на месте происшествия. Получил травмы водитель туристического автобуса и 12-пассажир. Туристов с места ЧП забрал резервный автобус. Жителей Челябинской области среди туристов нет.

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