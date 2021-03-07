В Минздраве рассказали, нужно ли челябинцам носить маску после прививки от коронавируса

Надевать маску особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области в своем telegram-канале опубликовал памятку о вакцинации от коронавируса. В ведомстве напомнили, что второй раз делать прививку нужно через 21 день (позже можно, раньше нельзя и вот почему).
Если поднялась температура, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Если место укола покраснело или сильно болит — выпить антигистаминные средства. Для этого лучше проконсультироваться с врачом.
— После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет, — говорится в памятке.
Инфографика: АНО «Национальные приоритеты», опубликована t.me/minzdravstvuite
Но и 42 дня спустя расслабляться не стоит. В регионе действует режим повышенной готовности, согласно которому сохраняется масочный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф. Надоело носить маску? Почитайте как строго соблюдают масочный режим в Турции и Арабских Эмиратах.
Между тем, месяц назад Удмуртия стала первым регионом в России, который отказался от масочного режима. Насколько близка к такому шагу Челябинская область? Поговорили с первым вице-губернатором Ириной Гехт.
Инфографика: АНО «Национальные приоритеты», опубликована t.me/minzdravstvuite
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Укольный дневник: челябинцы рассказали, что ждет после прививки от коронавируса
Публикуем данные о температуре тела и ощущениях после вакцинации (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru