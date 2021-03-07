В Минздраве рассказали, нужно ли челябинцам носить маску после прививки от коронавируса

Надевать маску особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области в своем telegram-канале опубликовал памятку о вакцинации от коронавируса. В ведомстве напомнили, что второй раз делать прививку нужно через 21 день (позже можно, раньше нельзя и вот почему).

Если поднялась температура, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Если место укола покраснело или сильно болит — выпить антигистаминные средства. Для этого лучше проконсультироваться с врачом.

— После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет, — говорится в памятке.

Инфографика: АНО «Национальные приоритеты», опубликована t.me/minzdravstvuite

Но и 42 дня спустя расслабляться не стоит. В регионе действует режим повышенной готовности, согласно которому сохраняется масочный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф. Надоело носить маску? Почитайте как строго соблюдают масочный режим в Турции и Арабских Эмиратах.

Между тем, месяц назад Удмуртия стала первым регионом в России, который отказался от масочного режима. Насколько близка к такому шагу Челябинская область? Поговорили с первым вице-губернатором Ириной Гехт.

Инфографика: АНО «Национальные приоритеты», опубликована t.me/minzdravstvuite

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