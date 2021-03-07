Зима не думает сдаваться Фото: Влад КОМЯКОВ

Кажется, природа совсем забыла, что уже весна. МЧС по Челябинской области продлило неблагоприятный прогноз на 8 марта.

— Согласно сообщению Челябинского гидрометцентра 8 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, порывы ветра 16-21 м/с, — сообщили пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Погода на 8 марта в Челябинской области 2021: переменная облачность, небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Сегодня ночью похолодает до -18..-23, в низинах до -27. Завтра днем -3..-8, в низинах до -13.

Автомобилистов просят оставаться дом, если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. Сбираясь в путь, заправьте полный бак, возьмите продукты, теплую одежду, зарядите телефон, по возможности возьмите с собой переносной аккумулятор для гаджетов.

Мы изучили популярные сервисы погоды на весну в Челябинске, чтобы быть готовым к сюрпризам в марте, апреле и мае. Публикуем долгосрочный прогноз синоптиков.

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