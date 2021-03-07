Брутальность зашкаливает: челябинские силовики записали видеопоздравление к 8 марта

И пусть лицо скрыто под маской, но зато какой взгляд!

Челябинские росгвардейцы записали брутальное видеопоздравление к 8 марта. В съемках ролика приняли участие бойцы ОМОН и СОБР. Видео снято во время тренировок спецподразделений. Сотрудники отмечают, что несут службу круглосуточно, но не забыли о женском празднике.

Бойцы пожелали дамам счастья, солнечного настроения, быть успешными и неповторимыми.

— Вы с раннего детства одаряете наши судьбы любовью и нежностью. Огромного вам счастья!

— Вы украшаете собой этот мир, вдохновляя нас, мужчин, на подвиги.

А МЕЖДУ ТЕМ

Даже если финансы поют романсы, это не повод отказывать себе в празднике. «Комсомолка» собрала для прекрасных челябинок подборку подарков и мероприятий, которыми можно побаловать себя с минимальными затратами или вообще бесплатно. Рассказываем, как 8 марта почувствовать себя богиней, не прилагая усилий.

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