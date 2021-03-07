«Каждый год задыхается»: в челябинском парке Гагарина всплыла рыба

Подо льдом рыбе не хватает кислорода. Фото: Сергей Сухов

Жителей Челябинска забили тревогу: в парке Гагарина задыхается рыба. Видеозапись, сделанная возле Студенческого карьера, опубликована в одном из пабликов во ВКонтакте.

Как уточнил автор видео Сергей Сухов, оно было снято 5 марта.

— Обычно Рыбнадзор лунки пробивает. Но скорее всего этот Студенческий карьер у них в подотчете и не числится. Лет десять назад рыба там неплохо ловилась, а сейчас штук пять рыбешек поймаешь и все! — пишет Сергей Сухов.

Челябинцы начали спорить, что стало причиной: экология или естественные процессы:

— Недостаток кислорода подо льдом, необходима банальная аэрация, бурить лунки и проруби, такое часто происходит в озерах ближе к весне. Если этого не сделать, с большой вероятностью может произойти мор рыбы.

— Они там каждый год задыхаются, а на Изумруде нет, — поделились жители города в комментариях.

— В что, если бы не делали ни проруби, ни лунки рыба так и дохла бы? Так что дело не в кислороде.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, посмотрев видео, сказал, что это замор рыбы — массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания.

— Сливов в этот карьер нет. Водоем искусственный, промерзает глубоко. В результате не хватает кислорода и происходит замор рыбы, — прокомментировал КП-Челябинск Виталий Безруков.

Тем не менее информация будет передана в челябинский отдел по рыбоводству.

— Со своей стороны организуем мероприятия по аэрации водоема в бору, — добавил Виталий Безруков.

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