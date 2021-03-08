На трассе в Челябинской области иномарка влетела в столб, пострадали семилетний ребенок и мужчина

Пострадавших передали медикам. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

В Челябинской области водитель за рулем Renault Sandero не справился с управлением на трассе и влетел в столб. От сильного удара он и его семилетний пассажир оказались зажаты в салоне иномарки. Извлечь пострадавших из покореженной иномарки помогли спасатели.

Авария произошла 7 марта на 25 километре дороги Челябинск-Екатеринбург. Водитель не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в столб. Выбраться самостоятельно он и ребенок не смогли.

—При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали водителя и семилетнего пассажира, сидевшего на заднем сиденье прямо за ним, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — Пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи.

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию на дороге и скоростной режим, чтобы не омрачать праздник себе и близким.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru