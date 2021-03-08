Дорожники за сутки вывезли с улиц Челябинска более 3800 тонн снега

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Праздничные выходные в преддверии 8 Марта — не исключение. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, сегодня ночью рабочие вывезли с улиц 3824,5 тонн снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 72 рабочих и 200 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Ночью рабочие устранили каток на проезжей части по улице Ельцина от дома №90 до №96. Он образовался там в результате коммунальной аварии.

Сегодня работа по уборке улиц продолжится. Чистить Челябинск от снега и грязи будут 220 дорожных рабочих на 232 спецмашинах. Такие данные в комитет дорожного хозяйства предоставили районные администрации.

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