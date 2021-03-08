В Челябинской области за сутки выявили 152 новых случая коронавируса

За сутки в Челябинской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 152 новых случая коронавируса. Среди зараженных один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 53 474. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 5 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 169 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 125 человек. Под присмотром врачей остаются 5 175 зараженных.

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