В Челябинскую область на Кубок мира прилетела сборная Франции по фристайлу

Французов называют главными фаворитами Кубка мира по фристайлу. Фото: пресс-служба министерства спорта ЧЕлябинской области

В Челябинскую область прибыла команда из Франции для участия в Кубке мира по фристайлу. Состязания в дисциплине «ски-кросс» пройдут 12-13 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» и объединят более 80 сильнейших спортсменов из 13 стран.

— Несмотря на долгий перелет и усталость, участники Кубка мира по фристайлу, были добродушными и приветливыми, шутили и, как показалось, радовались тому, что у нас так много снега, — рассказал пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин. — Джонатан Мидоль вспомнил, что в регионе проводят очень крутые соревнования, а Мари-Берже Сабатель интересовалась, сохранился ли на горнолыжном комплексе контактный зоопарк.

В прошлом году, как уточнил Виталий Визаулин, именитая спортсменка вместе с другими участниками Кубка мира познакомилась с местными питомцами во главе с бурым медведем.

Первые участники состязаний — спортсмены из Японии — прибыли в Челябинскую область на прошлой неделе. В минувшее воскресенье — прилетели американцы.

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