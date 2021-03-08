В Челябинской области МЧС продлило штормовое предупреждение на 9 марта

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на 9 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В отдельных районах Челябинской области 9 марта ожидаются метели и сильный порывистый ветер, порывы которого будут достигать 16-21 м/с. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков гидрометцентра.

— Местами небольшой снег, в горах — умеренный, ночью на крайнем западе Челябинской области — сильный, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.

Во избежание ЧС местным властям рекомендовано принять дополнительные меры безопасности. Водителям — соблюдать безопасность на дорогах из-за вероятности увеличения числа аварий.

Ночью в регионе столбики термометров будут колебаться в значениях -7… -12 °C, при прояснении до -16 °C. Днем 9 марта в Челябинской области 0…-5 °C.

В Челябинске ночью -9… -11 °C, днем 0… -2 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшой снег и слабую метель.

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