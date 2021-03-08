Инвалиды из Челябинской области завоевали семь медалей Всероссийской зимней Спартакиады

Сборная Челябинской области достойно выступила на соревнованиях. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области

Три спортсмена из Челябинской области принесли в копилку региона золото, серебро и пять бронзовых медалей III зимней Спартакиады инвалидов. Состязания с 1 по 7 марта объединили в Красноярске сильнейших представителей спорта слепых и глухих из 31 региона России.

Челябинскую область на соревнованиях представляли 35 спортсменов и 15 сопровождающих. В личном зачете медали завоевали Мария Куражева, Надежда Трегуб и Константин Хохряков.

— Горнолыжница Надежда Трегуб вместе с ведущим спортсменом Михаилом Мананковым завоевали золото и серебро среди слепых спортсменок, — сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. — Мария Куражева вместе с ведущим спортсменом Артемом Полькиным заняли три третьих места в лыжных гонках (спорт слепых), еще две бронзы в копилку Челябинской области принес глухой лыжник Константин Хохряков.

По итогам выступления сборная Челябинской области заняла шестое общекомандное место.

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