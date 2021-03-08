В шести районах Челябинской области из-за сильной метели ограниченная видимость на трассах

Такими кадрами делятся люди в соцсетях. Фото: Игорь Лебедев / Чёрное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В Челябинской области поднялась сильная метель. Сложная погодная ситуация в Агаповском, Нагайбакском, Кизильском, Верхнеуральском, Брединском и Чесменском районах. Об этом в понедельник, 8 марта, предупредили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

— Там поднялась сильная метель, на дорогах переметы, ограниченная видимость, — добавили в ведомстве. — Просим водителей без крайней необходимости не выезжайте сегодня на трассы южных районов области.

В случае, если выехать необходимо, необходимо быть внимательными и осторожными, выбирать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Челябинской области во избежание ЧС местным властям рекомендовали принять дополнительные меры безопасности.

Ночью в регионе столбики термометров будут колебаться в значениях -7… -12 °C, при прояснении до -16 °C. Днем 9 марта в Челябинской области 0…-5 °C.

В Челябинске ночью -9… -11 °C, днем 0… -2 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшой снег и слабую метель.

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