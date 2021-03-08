В Челябинской области два вагона с грузом ГОКа сошли с рельсов

Вагоны с грузом Учалинского ГОКа сошли с рельсов 8 марта. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
В Челябинской области 8 марта с рельсов сошли два вагона с грузом Учалинского ГОКа. В них находился кварцевый концентрат. ЧП произошло на станции необщего пользования Миасс-3. Транспортной прокуратурой организована проверка.
— При роспуске с сортировочной горки шести вагонов с грузом ОАО «Учалинский ГОК» произошел сход двух вагонов с кварцевым концентратом, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. — Задержек движения, пострадавших и угрозы окружающей среды нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает причины ЧП. Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Златоустовский транспортный прокурор.
Надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru