Метель и снежные наметы: на трассах Челябинской области ограничена видимость

Заметена дорога -подъем на Уреньгу в сторону Уфы. Фото: сообщество Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области метель и снегопады продолжают путать планы автомобилистов. Сильный снегопад, начавшийся еще вчера, 8 марта, вечером в горнозаводской зоне, продолжается. Об этом сообщили в региональном миндортрансе.

Сейчас снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах.

Автомобилисты делятся информацией в соцсетях. Наблюдаются сложности с движением около Сима в сторону Челябинска — стоят фуры, скользко.

— Видимость нулевая (Атлян), — пишет Крис в ответ на вопрос о том, как дорога Златоуст-Челябинск.

— Подъем-спуск Юрюзань, идет, но не очень хорошо, чистят и гаи регулирует, — пишет Александра.

— На подъем в Уреньгу, в сторону Уфы. Затруднение в движении. Фуры не могут подняться, дорога очень сильно заметена, — сообщается в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

В Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Брединском, Варненском, Карталинском и Кизильском районах — сильная метель и ветер.

— Сегодня ночью на региональных дорогах работали 96 единиц техники. Сегодня днем — более 130 единиц. Основные силы сосредоточены в районах с неблагоприятными и погодными условиями, — уточнили в миндортрансе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru