Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта

После долгой разлуки «Соцгород» вновь гостеприимно открывает свои двери для челябинцев. Накануне 8 марта в Центральном клубе при поддержке депутата Госдумы Андрея Барышева прошел праздничный концерт.

Лидер общественного движения «Соцгород» обратился с теплыми поздравлениями к представительницам прекрасного пола и вручил подарки и благодарности Государственной Думы самым активным общественницам.

В этот вечер для виновниц торжества прозвучали лучшие песни в исполнении Заслуженного артиста России Вячеслава Усольцева.

В апреле в Центральном клубе начнет работать танцплощадка, куда «Соцгород» приглашает всех желающих!

Телефон для связи: (351) 721-37-09, 726-08-08.