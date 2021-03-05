Открыть за 120 секунд: предприниматели могут подключить СБП в Райффайзенбанке всего за две минуты

Подключить сервис приема платежей через СБП теперь можно менее чем за две минуты. Клиенты Райффайзенбанка могут сделать это в ходе встречи с менеджером или позвонив в кол-центр. Это позволит компаниям принимать платежи по QR-кодам и экономить на оборудовании и стоимости эквайринга.

От момента оформления заявки до получения доступа к сервису проходит около двух минут. Из приветственного письма клиента узнает о том, как использовать QR-коды, в том числе с помощью Telegram-бота, и настроить все виды приема платежей в мобильной кассе, включая карты и наличные, как узнать ID магазина, проверить историю платежей и многое другое.

— Этот сервис дает мгновенный доступ к самым востребованным сервисам для бизнеса, и позволяет быстро начать активную работу практически любой торговой точке. Новые клиенты могут подать заявку на подключение СБП сразу при заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание и получить полный доступ к онлайн-сервисам Райффайзенбанка для бизнеса в течение одного дня, — рассказала Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса макрорегиона «Сибирско-Уральский».

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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