В Челябинской области умерли девять человек с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтвердились 149 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердились 149 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников среди них нет. Всего в регионе с COVID-19 продолжают бороться 5153 человека.

Из больниц выписаны 162 человека. С начала пандемии выздоровели 46 287 человек. За сутки умерли девять человек с коронавирусом: шесть от COVID-19, от других причин — три человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru