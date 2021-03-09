В Челябинске нетрезвый мужчина попал под поезд

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось
Фото: Никита ПОЛЬКО
Вечером 8 марта на станции Чурилово в Челябинске грузовой поезд сбил 47-летнего мужчину, который был в сильном алкогольном опьянении. Как сообщает транспортная полиция, он получил закрытую черепно-мозговую травму.
— Мужчина сидел на насыпи в габарите пути. Машинист грузового состава, увидев человека в опасной близости от приближающегося поезда, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, — сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.
Мужчину, который еще и сильно замерз, увезли в одну из больниц Челябинска. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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