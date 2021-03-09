В Челябинске в 2022 году благоустроят семь скверов и прогулочных зон

В Челябинске общественные пространства приведут в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске определили список мест благоустройства на 2022 год. В нем семь скверов и прогулочных зон. Как они будут выглядеть, решат жители города. С 26 апреля по 31 мая на новой платформе пройдет голосование за дизайн-проект. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области.

— Места для благоустройства на 2022 год в Челябинске определили голосованием на региональной площадке «Активный житель74», — рассказали в пресс-службе минстроя.

В списке — два сквера, площадка у дворца спорта «Юность» и несколько пешеходных зон. В частности, преобразятся сквер перед ДК «Станкомаш» в Ленинском районе, сквер по улице Кудрявцева в Тракторозаводском районе, благоустроят площадку у ДС «Юность в Центральном.

В Калининском районе благоустроят часть прогулочной зоны на улице Университетская набережная (в границах улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымская, местного проезда и улицы Чайковского). В Советском — пешеходную зону на гостевом маршруте по улице Свободы (на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала).

Преобразят Комсомольский проспект на участке (от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова) в Курчатовском районе, в Металлургическом — участок между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая.

Голосование за дизайн-проекты пройдет на платформе «Формирование комфортной городской среды». Ее разработали специалисты Минстроя России.

— На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов будут сами решать, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры или качели, — уточнили в пресс-службе регионального минстроя.

В этом году в регионе новый облик приобретут 120 скверов и 114 дворов. Только в Челябинске обустроят девять общественных и 49 дворовых пространств. Зеленая зона отдыха появится за ледовой ареной «Трактор», преобразится набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис», будет благоустроен парк «Дружбы» на улице Чоппа.

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