В Челябинске парень разбился насмерть, выпав с девушкой с пятого этажа

Мужчина скончался на месте. Фото: Регион-74 | Челябинск / Vk.com

В Челябинске двое молодых людей утром 9 марта выпали с пятого этажа жилого дома по улице 3-я Арзамасская. Парень скончался на месте. Девушку госпитализировали в больницу. Информацию КП-Челябинск подтвердил руководитель следственного отдела по Тракторозаводском району Челябинска Евгений Басарыгин.

— Все случилось сегодня в утреннее время, — рассказал Евгений Басарыгин. — Мужчина насмерть, девушка жива. Оба совершеннолетние, уже достаточно взрослые. По факту смерти мужчины в настоящее время проводится доследственная проверка. Проверяются все версии, проводится судебно-медицинское вскрытие. Пока сведения о криминале отсутствуют.

Очевидцы произошедшего сразу же вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место трагедии через несколько минут.

Обновлено в 14:40:

В горздаве Челябинска уточнили, что девушке около 25 лет. С политравмой (множественным травматическим повреждением органов и тканей) она доставлена в ГКБ №1.

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