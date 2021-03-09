Билайн подтвердил свои обязательства в рамках участия в международном движении TheValuable 500

Билайн за год присутствия в движении TheValuable 500 реализовал несколько крупных проектов по ликвидации неравенства и обеспечения доступа к общественной инфраструктуре с помощью цифровых технологий для людей с инвалидностью. Таким образом, компания подтвердила, заявленные стратегические приоритеты по реализации этой повестки на российском рынке на ближайшие несколько лет.

В 2019 году Билайн стал первым российским брендом, присоединившимся к глобальному движению TheValuable 500, объединяющего 500 крупных компаний по всему миру, которые включили вопросы инклюзивного доступа к трудоустройству в свою стратегическую повестку. Цель движения TheValuable 500 — инициировать системные изменения в обществе, показать деловую, социальную и экономическую ценность людей с ограниченными возможностями здоровья, использовать возможности бизнеса для включения людей с инвалидностью в жизнь общества.

За 12 месяцев компания реализовала ряд инициатив, целью которых является не только повышение уровня доступности собственных сервисов и услуг, а также проектов и технологий, созданных партнерами — как с инвалидностью, так и без нее, но и вовлечению общества в целом в диалог о правах людей с инвалидностью, повышения их качества жизни.

Освещение инклюзивной повестки предполагает внимание к одним из наиболее существенных вопросов человеческой жизни: семья, работа, социальная жизнь, самореализация и доступ к общественной инфраструктуре.

В рамках этой работы были реализованы следующие проекты:

BeeInclusiON — запущена платформа, объединяющая просветительские и технологические проекты в сфере инклюзии (https://beeinclusion.ru/);

Создана система универсального дизайна Билайн — технологии и сервисы, призванные обеспечить доступность собственной инфраструктуры оператора;

Платформа Everland — запущено комплексное решение проблемы массового трудоустройства людей с инвалидностью с использованием возможностей цифровой экономики;

Моторика — участие в развитии инновационных медицинских и реабилитационных устройств и бионических протезов, включающих в себя телекоммуникационные модули для телеметрии;

Музей ощущений — создание инклюзивного цифрового приложения для музейного сообщества России совместно с Музеем современного искусства «Гараж»;

PublicTalk «Инклюзия как бизнес-кейс» — организована общественная дискуссия, призванная привлечь внимание общественности и бизнеса к необходимости переосмысления проблем, связанных с инвалидностью и доступностью среды.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

— Следуя своим стратегическим бизнес-приоритетам, я и возглавляемая мной команда в 2021 году намерены расширять список наших технологических компетенций и партнерств, обеспечивая тем самым устойчивое развитие инклюзивных практик и положений «Конвенции по правам инвалидов» в России. Мы призываем российские компании присоединяться к реализации таких важных инициатив и вместе с нами создавать равные возможности участия в жизни общества для каждого.