Челябинская область и Башкирия изучат промышленный опыт друг друга

Соглашение позволит Челябинской области и Башкортостану изучать опыт развития промышленности. Фото: pravmin74.ru

Челябинская область и Республика Башкортостан заключили соглашение в сфере промышленной политики.

Межрегиональный документ позволит Южному Уралу и республике-соседу обмениваться опытом в развитии промышленности; перенимать удачные практики создания промышленных технопарков и пр.

Челябинская области и Башкортостан намерены проводить выставки, конференции, курсы по обучению развития промышленности.

Документ подписан во имя исполнения поручения губернатора Алексея Текслера, данного региональному минпрому.

— Алексей Леонидович поручил развивать внутриобластную кооперацию и промышленные предприятия. Обмен опытом поможет перенять и поделиться лучшими практиками. Особенность наших регионов — металлургия и машиностроение. В Башкортостане созданы научно-производственные кластеры с центрами подготовки кадров, НИИ и опытными производствами, — говорит глава минпрома Павел Рыжий.

Наш регион изучает опыт еженедельного проведения «Промышленных часов» с руководителями республики, министерств. Чиновники выезжают на предприятия для решения актуальных проблем.

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