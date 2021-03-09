В Челябинской области столкнулись КамАЗ и грузовой поезд

В момент столкновения работала сигнализация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 марта на перегоне Ишалино — Ессаульская в Челябинской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом. Как сообщают в ЮУЖД, в аварии никто не пострадал.

— Водитель КамАЗа выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщили в ЮУЖД.

В аварии никто не пострадал и на график движения поездов ДТП не повлияло.

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