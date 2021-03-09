Челябинский кукольный театр переехал на новое место

Фото со спектакля «Человек в футляре»

С 13 марта спектакли театра кукол имени Вольховского проходить на сцене Дворца культуры Челябинского электровозоремонтного завода (ДК ЧЭРЗ), сообщают в управлении культуры Челябинска. Очередной переезд связан с ремонтом, который проводится в здании театра и продлится несколько лет.

— Зрительный зал в ДК гораздо более вместительный, чем площадка, оборудованная в выставочном зале союза художников, где на данный момент работает труппа театра. Теперь, даже в условиях ограничения посещаемости зрелищных мероприятий, мы сможем принять порядка 100 зрителей, в то время как в выставочном зале было только 50 мест, — пояснил главный режиссер театра кукол Александр Борок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru