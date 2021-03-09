В Генпрокуратуре назвали самые коррумпированные регионы России. В список попала и Челябинская область

За последний год в Челябинской области произошло несколько крупных коррупционных скандалов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Челябинская область вошла в список лидеров по количеству зарегистрированных случаев взяточничества в 2020 году. Об этом заявил Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью с корреспондентом РИА Новости.

По словам Балдина, больше всего случаев коррупции было выявлено в Москве. Следом за ней идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край. А Челябинская область в этом списке расположилась на 7 месте и обошла Ростовскую область, Республику Дагестан и Пермский край.

За прошедший год на Южном Урале произошло несколько коррупционных скандалов, которые не остались без внимания общественности. Так, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева признали виновным во взятке и приговорили к трем годам колонии строгого режима.

Также в конце прошлого года была задержана начальница управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава Арина Устюгова. По данным КП-Челябинск, она получила взятку от представителя компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования.

Без разбирательств, связанных с коррупцией, не обошлось и в нынешней администрации Челябинска. Вице-мэра по экономике и финансам Олега Извекова задержали в конце февраля этого года. В отношении него было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Сейчас чиновник находится в СИЗО.

А в начале марта силовики задержали по подозрению во взятке депутата областного Заксобрания от КПРФ Армана Аракеляна. Он является директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и в регионе.

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