Еще один маршрутный перевозчик заявил о повышении цен в Челябинске

В столице Южного Урала продолжает расти цены в маршрутках Фото: Андрей АБРАМОВ

В начале апреля в Челябинске подорожает проезд до 28 рублей еще на двух маршрутках — это №35 и №40. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

— ООО «ГРАНД» с 8 апреля увеличит стоимость проезда в 25 рублей до 28 рублей по следующим муниципальным маршрутам: № 35 «Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная» и № 40 «Поселок АМЗ – Университетская Набережная», — заявили в ведомстве.

Также с 13 марта до 28 рублей подорожает проезд в маршрутках № 10 «ЧМК — ЮУрГУ», № 39 «ЧТЗ — Чичерина», № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово»; № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 78 «Академика Королева — Мамина»; № 86 «Мехколонна — поселок Шершни», № 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля».

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