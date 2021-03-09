Николай Сандаков: Челябинск станет ареной для турнира элитных клубов российского баскетбола

Николай Сандаков ответил на вопросы журналистов. Фото БК "Челбаскет".

Большой профессиональный баскетбол спустя несколько лет вернулся на Южный Урал в прошлом году. Регион в Суперлиге-2 представляет сегодня самая молодая команда чемпионата — «Челбаскет». Более того, по словам президента клуба Николая Сандакова две трети состава клуба — это воспитанники челябинской школы баскетбола.

— «Челбаскет» не только самая молодая команда в лиге, но, можно сказать, и самая патриотичная, здесь играют наши южноуральские баскетболисты, и уже в стартовом сезоне по итогам первого раунда нам удалось занять седьмое место, и вернуть большой баскетбол в Челябинск. Более того, мы добились того, чтобы матчи этого раунда прошли именно в столице Южного Урала — сказал на пресс-конференции, которая предшествовала второму раунду чемпионата страны, Николай Сандаков.

С 10 по 15 марта на паркете спортивного комплекса ДПиШ на Алом поле сыграют команды, занявшие в регулярном чемпионате места с шестого по 11. Три лучшие по итогам очных встреч пройдут в плей-офф и сразятся с клубами из первой пятерки (формат плей-офф — результат фиксируется по итогам двух игр, игры начнутся уже 20 марта).

Для того, чтобы гарантировать себе попадание в серию пле-офф «Челбаскету» необходимо выиграть минимум три матча из пяти.

Кстати, болельщики смогут посетить матчи команд в пределах норм, утвержденных Роспотребнадзором (не более 75 процентов от вместимости арены, порядка 250 зрителей). Стоимость билета — на три матча одного игрового дня — 300 рублей. По словам Николая Сандакова половина от вырученных средств пойдет на развитие детского баскетбола в столице Южного Урала.

Покупка билетов доступна на chel.kassy.ru, в городских зрелищных кассах. Для тех, кто не успеет купить билет заранее, такая возможность будет организована при входе на мероприятие. За пять игровых дней команды сыграют такое же количество матчей.

Расписание матчей второго раунда чемпионата России в Суперлиге-2 (матчи пройдут на площадке СК ДПиШ на Алом Поле)

10 марта (среда)

•15.30 МицуБАСКЕТ (Липецк) — Динамо (Ставрополь)

•18.00 Русичи (Курск) — Челбаскет (Челябинск)

•20.30 БАРС — РГЭУ (Ростов — на — Дону) — Нефтехимик (Тобольск)

11 марта (четверг)

•15.30 Динамо (Ставрополь) — Русичи (Курск)

•18.00 Челбаскет (Челябинск) — БАРС — РГЭУ (Ростов — на — Дону)

•20.30 Нефтехимик (Тобольск) — МицуБАСКЕТ (Липецк)

12 марта (пятница)

•18.00 МицуБАСКЕТ (Липецк) — Челбаскет (Челябинск)

•20.30 БАРС — РГЭУ (Ростов — на — Дону) — Русичи (Курск)

13 марта (суббота) — выходной

14 марта (воскресенье)

•15.30 Челбаскет (Челябинск) — Нефтехимик (Тобольск)

•18.00 Динамо (Ставрополь) — БАРС — РГЭУ (Ростов — на — Дону)

•20.30 Русичи (Курск) — МицуБАСКЕТ (Липецк)

15 марта (понедельник)

•15.30 Нефтехимик (Тобольск) — Русичи (Курск)

•18.00 Челбаскет (Челябинск) — Динамо (Ставрополь)

•20.30 МицуБАСКЕТ (Липецк) — БАРС — РГЭУ (Ростов — на — Дону)

Болеем за наших, болеем за “Челбаскет”!

КСТАТИ

На предматчевых шоу перед играми «Челбаскета» перед зрителями с различными программами выступят лучшие воспитанники школы танцевального спорта «Вероника».