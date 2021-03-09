На начальника райотдела полиции в Челябинской области завели уголовное дело о коррупции

Следствие считает, что подозреваемый получил незаконными путем более 100 тыс. рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинской области было возбуждено уголовное дело на начальника отдела полиции по Каслинскому району из-за подозрений в коррупции. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По данным следствия, начальник райотдела полиции в прошлом году выписывал премии своим подчиненным, а потом просил вернуть обратно часть денежных средств. Таким образом, подозреваемому удалось заработать более 100 тысяч рублей, которые он потратил на собственные нужды.
— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливается возможная причастность к совершению преступления должностных лиц, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД и управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.
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