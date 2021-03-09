Челябинская модель-альбинос стала героиней ролика о жертвах буллинга

Над моделью Анастасией Пятковой не раз издевались в детстве ее одноклассники. Кадр с видео: YouTube / Дарья Ярошенко

В Челябинске сделали социальный ролик, который посвящен жертвам буллинга из-за внешности. В нем снялись шесть девушек, чьи физические данные не соответствуют общественным стандартам красоты. Среди героинь есть модель-альбинос Анастасия Пяткова, которая снималась в клипах рэперов T-Fest и Басты.

— Собственный класс очень сильно задирал меня из-за внешности. Все клички строились вокруг белых волос, бровей, ресниц и плохого зрения. Из-за этого я дико комплексовала до окончания школы, поэтому часто пыталась скрыть свою особенность за макияжем и окрашиванием волос, — рассказывает Анастасия. — Всё изменило поступление в МГГЭУ, там начался мой звездный час. В университете никто ни разу не сказал ничего по поводу моей внешности, я даже наоборот стала своего рода звездой… А еще меня поддерживали и продолжают поддерживать мои прекрасные одногруппники, которые помогли мне принять себя. Сейчас я без неприязни вспоминаю школьный период и понимаю, что всё это было просто глупостью. Я приняла свою внешность и мне больше не нужно скрываться за косметикой и краской для волос.

По словам автора творчества Дарьи Ярошенко, главная цель этого ролика — напомнить женщинам об их самобытности, а также о том, что они не обязаны следовать каким-либо стандартам красоты и чужим ожиданиям.

Помимо Анастасии Пятковой в ролике также снялись Ирина Оноприенко, Валерия Старикова, Дарина Клушева, Юлия Абдрахманова и Шанселвъ Нгалибаки Пебу.

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