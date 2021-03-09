Житель Зауралья пойдет под суд за угон 14 автомобилей в Челябинской области

Мужчина в ходе следствия заключил досудебное соглашение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Зауралья. Он обвиняется в угоне автомобилей, их продаже и подделке идентификационных номеров. Причем действовал мужчина в составе группировки.

— Предварительным следствием установлено, что в период 2016-2019 годов участники организованной группы на территории Челябинска и его области совершили 14 автомобильных краж иностранного и отечественного производства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Продажей угнанных автомобилей обвиняемый занимался на территории Курганской области. А для того, чтобы сделка прошла успешна, он подделывал идентификационные номера кузовов и двигателей. Однако вскоре его задержали полицейские.

В ходе следствия мужчина заключил досудебное соглашение. Он сообщил, кому продал угнанные автомобили, которые впоследствии были возвращены законным владельцам.

Уголовное дело в отношении обвиняемого будет рассмотрено по существу в Щучанском районном суде Курганской области. Что касается других 5 участников группировки, то уголовное дело в отношении них расследуется в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru